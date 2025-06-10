В Белгороде в результате удара дрона по АЗС погибла женщина

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Белгороде беспилотник ударил по зданию минимаркета на автозаправочной станции, погиб один человек, ранены еще четверо, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС.

"Произошло обрушение здания. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины, - написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. - Троих женщин и мужчину в состоянии средней степени тяжести бригады СМП доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается".

В МЧС добавили, что завалы разбирают больше 50 спасателей и 23 единицы техники.

"Есть угроза удара второго беспилотника. Работают только оперативные службы и самооборона: перекрывают движение, разбирают завалы", - предупредил Гладков.