После атаки БПЛА поврежден газопровод в Воронежской области

Подача газа временно прекращена

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник украинские беспилотники атаковали Воронежскую область, в результате атаки был поврежден газопровод низкого давления, сообщил глава региона Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в восьми муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 25 БПЛА", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Гусев уточнил, что на востоке региона обломки БПЛА повредили газопровод низкого давления, подача газа временно прекращена 22 абонентам. В том же городском округе были повреждены крыша дома и легковой автомобиль, загорелись лес и сухая трава, пожар потушен.

Пострадавших нет, добавил глава региона.