БПЛА упали на территории АО "ВНИИР" в Чувашии

Производство приостановлено

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Чувашия подверглась атаке украинских беспилотников, два дрона упали на территории АО "ВНИИР" (Всероссийского научно-исследовательского института релестроения с опытным производством), производство приостановлено, сообщил глава региона Олег Николаев в понедельник.

"Два БПЛА упали на территории АО "ВНИИР", из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов - угрозы для людей нет", - написал он в своем телеграм-канале.

В результате атаки никто не пострадал, отметил Николаев.