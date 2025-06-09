Россия намерена всесторонне развивать взаимодействие со странами Африки

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россия продолжит взаимодействие с африканскими странами в сфере обеспечения обороны и безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Российское присутствие в Африке развивается по нарастающей. Мы, действительно, намерены всесторонне развивать наше взаимодействие с африканскими странами, делая акцент, прежде всего, на экономическом, инвестиционном взаимодействии. В том числе, это сотрудничество распространяется на такие чувствительные сферы, которые связаны с обороной и безопасностью", - сказал он .

Песков подчеркнул, что "в этом плане Россия также продолжит взаимодействие и сотрудничество с африканскими государствами".

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, что изменится в российском присутствии в Африке после замены в Мали группы "Вагнера" на Африканский корпус.