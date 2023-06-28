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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Песков сказал, что государство не имело отношения к бизнесу группы "Вагнер" в Африке

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Группа "Вагнер" в Африке вела свой бизнес, к которому российское государство не имело отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело в том, что у компании там был самостоятельный бизнес, к этому бизнесу государство не имело никакого отношения", - сказал Песков журналистам в среду.

Он напомнил, что президент ранее рассказал о значительных денежных средствах, которые выделялись по линии министерства обороны группе. "Но компания занималась и своим бизнесом, который не имеет к государству никакого отношения", - добавил Песков.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, готова ли Россия оказать поддержку группе "Вагнер" в случае, если деятельности компании в Африке будет нанесен ущерб новыми санкциями США в отношении нескольких компаний, которые Вашингтон считает причастным к финансированию группы.

Вагнер Дмитрий Песков Африка
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