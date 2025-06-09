В Госдуму внесен законопроект об исполнении бюджета за 2024 год

В нем дефицит бюджета оценен в 3,47 трлн рублей.

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму отчет об исполнении федерального бюджета за 2024 год.

Законопроект № 938284-8 размещен в электронной базе данных парламента.

В нем говорится, что доходы бюджета составили 36,7 трлн рублей, расходы - 40,18 трлн рублей. Дефицит бюджета составил 3,47 трлн рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом, который предусматривает утверждение итогов исполнения бюджета. Уточняется, что положения проекта не повлекут негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий и не затронут интересы предпринимательского сообщества.

Проект включает доходы и расходы бюджета по классификациям, а также источники финансирования дефицита.