МИД отметил готовность РФ возобновить с США диалог по стратстабильности, когда обсуждение будет равноправным

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Москва готова к возобновлению диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности, когда обсуждение будет равноправным, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Есть желание у администрации Трампа восстановить стратегический диалог. Мы исходим из того, что как только базовые составляющие наших отношений, на которых они зиждутся, будут приведены в соответствие с принципами ведения равноправных переговоров о стратегической стабильности, мы такие переговоры будем готовы возобновить. Пока еще надо принять дополнительные усилия", - сказал он, выступая на "Форуме будущего - 2050" в понедельник.