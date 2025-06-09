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РЖД возобновляет прямое ж/д сообщение Пхеньян - Москва и Пхеньян - Хабаровск

РЖД возобновляет прямое ж/д сообщение Пхеньян - Москва и Пхеньян - Хабаровск
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" по согласованию с министерством железных дорог КНДР с 17 июня возобновляет курсирование международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня - между Пхеньяном и Хабаровском, сообщила компания.

Пассажирское ж/д сообщение с КНДР было приостановлено в связи с COVID-19 в феврале 2020 г.

По данным РЖД, в сообщении с Москвой курсирование поездов предусмотрено два раза в месяц: из Пхеньяна - 3 и 17 числа каждого месяца с прибытием в Москву 11 и 25 числа, соответственно; из Москвы - 12 и 26 числа каждого месяца с прибытием в столицу КНДР 20 и 4 числа, соответственно.

Остановки предусмотрены на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и так далее.

Пхеньян - Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире, расстояние между столицами составляет более 10 тыс. км, а время в пути - восемь суток.

С Хабаровском прямое беспересадочное ж/д сообщение будет осуществляться один раз в месяц, отправлением: из Пхеньяна 19 и прибытием в Хабаровск 21 числа, из Хабаровска 21 и прибытием в Пхеньян 23 числа каждого месяца. Время в пути составит чуть более двух дней.

Перевозка пассажиров будет осуществляться в купейных вагонах формирования железных дорог КНДР.

По сообщению РЖД, приобрести билеты можно будет в ближайшее время в железнодорожных кассах. Глубина продажи - 60 суток до отправления.

РЖД КНДР Пхеньян Хабаровск Москва
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