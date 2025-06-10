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Экспорт химической продукции из РФ в январе-апреле в денежном выражении вырос на 19,6%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Экспорт химической продукции и каучуков из РФ в январе-апреле 2025 года вырос на 19,6% относительно аналогичного периода 2024 года и составил $10,5 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы, опубликованных на ее сайте.

Как сообщалось, в январе-марте было экспортировано химических товаров на $7,5 млрд. Таким образом, апрельские поступления от реализованной за рубеж продукции составили $3 млрд (+3,4% к марту 2025г).

Импорт продукции химпрома в январе-апреле вырос на 9,6%, до $17,6 млрд. В апреле российские компании импортировали продукции на $4,8 млрд (+2,1%).

Речь идет о товарах под кодами 28-40 товарной номенклатуры ВЭД. К ним относятся, в частности, продукты неорганической и органической химии, фармацевтическая продукция, удобрения, красители, эфирные масла и резиноиды, парфюмерия, моющие средства, смазочные материалы, клеи, взрывчатые вещества, фото- и кинотовары, прочие химические продукты, а также пластмассы, каучук, резина и изделия из них.

Ранее сообщалось, что в 2024 году экспорт химической продукции и каучуков из РФ вырос на 1,3%, до $27,6 млрд, а импорт снизился на 4%, до $53,5 млрд.

ФТС РФ
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