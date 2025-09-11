Поиск

Россия увеличила экспорт химпродукции за 7 месяцев на 22,5% в денежном выражении

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт химической продукции и каучуков из России в январе-июле 2025 года вырос на 22,5% в годовом выражении, до $19,1 млрд, говорится в материалах на сайте ФТС.

В январе-июне было экспортировано химических товаров на $16,2 млрд. Таким образом, июльские поступления от реализованной за рубеж продукции составили $2,9 млрд (сопоставимо с июнем).

Импорт продукции химпрома в январе-июле вырос на 6,2%, до $31,6 млрд. В июле российские компании ввезли из-за рубежа продукции на $4,9 млрд (+6,5% к предыдущему месяцу).

Речь идет о товарах под кодами 28-40 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ВЭД). К ним относятся, в частности, продукты неорганической и органической химии, фармацевтическая продукция, удобрения, красители, эфирные масла и резиноиды, парфюмерия, моющие средства, смазочные материалы, клеи, взрывчатые вещества, фото- и кинотовары, прочие химические продукты, а также пластмассы, каучук, резина и изделия из них.

В 2024 году экспорт химической продукции и каучуков из России вырос на 1,3%, до $27,6 млрд, а импорт снизился на 4%, до $53,5 млрд.

