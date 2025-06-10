Путин во вторник проведет большое заседание Совбеза РФ

Шойгу расскажет прессе, как велось обсуждение

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник большое заседание Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования госполитики в сфере защиты традиционных, духовно-нравственных ценностей, а также планирует открыть объекты здравоохранения в разных субъектах РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент сегодня работает в Огарево. Сегодня будет два важных мероприятия. Президент проведет заседание Совета безопасности РФ", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он подчеркнул, что это будет большое заседание Совбеза РФ на тему "Вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных, духовно-нравственных ценностей", будет традиционное вступительное слово президента в открытом режиме. "Выступление президента достаточно объемное, будет открыто для СМИ", - отметил он.

Песков уточнил, что также будут доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, министра иностранных дел Сергея Лаврова, директора СВР Сергея Нарышкина. Кроме того, выступят помощник президента Владимир Мединский и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Будет обмен мнениями. Мы попросим секретаря Совбеза Шойгу подойти к прессе, рассказать о том, как велось обсуждение", - сказал он.

Во вторник Путин также планирует открыть объекты здравоохранения в самых разных субъектах РФ. Песков уточнил, что выступит Путин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, соответствующие главы регионов, главврачи медучреждений, которые будут открываться.