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На укрепление традиционных ценностей в 2023-2024 годах направили более 12,5 млрд рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В 2023-2024 годах было поддержано более 1,5 тысяч общественных проектов в области укрепления традиционных ценностей, они получили более 12,5 млрд рублей, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

"В 2023-2024 годах поддержано более 1,5 тысяч общественных проектов в области сохранения историко-культурного наследия и патриотического воспитания. На эти цели направлено более 12,5 млрд рублей", - цитирует его пресс-служба аппарата Совбеза.

Он сообщил, что необходимо продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой базы и обеспечить согласованность документов стратегического планирования с основами госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

"В международных отношениях необходимо развивать образ Российского государства как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей. Это должно стать одним из приоритетных направлений деятельности во внешнеполитической сфере", - заявил Шойгу.

На заседании Совбеза была подчеркнута роль русского языка. "Безусловно, русский язык является основой для противодействия угрозам внешней идеологической экспансии. Наша страна успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, "отмены" русской культуры и литературы, навязывания установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям", - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу Совбез
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