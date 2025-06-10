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Россия и Мьянма "на полях" ВЭФ могут подписать соглашение о безвизовом режиме

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россия и Мьянма готовы заключить межправительственное соглашение о безвизовом режиме между странами, подписание ожидается в сентябре, сообщает Минэкономразвития РФ.

Этот вопрос обсуждался на встрече министра экономического развития России Максима Решетникова с министром гостиниц и туризма Мьянмы Чо Соу Вином в рамках международного туристического форума "Путешествуй!" в Москве.

"Важным шагом для дальнейшего развития туристических связей станет подписание межправительственного соглашения о безвизовом режиме. Российская сторона уже готова к его оформлению - соответствующие поручения дал председатель правительства Михаил Мишустин. Ожидается, что документ будет подписан в сентябре "на полях" Восточного экономического форума", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Как отметил Решетников, интерес россиян к Юго-Восточной Азии растет, в 2024 году регион АСЕАН посетили порядка 2,5 млн российских туристов. Кроме того, в первом квартале 2025 года число поездок в Мьянму выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Рост турпотока - это результат активной работы мьянманской стороны на российском рынке, участия в выставках и форумах", - подчеркнул министр.

До вступления соглашения в силу граждане Мьянмы могут оформлять электронные визы в Россию. Спрос на них вырос: за четыре месяца 2025 года количество полученных виз удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Еще одним стимулом для туризма станет возобновление авиасообщения между Янгоном и Новосибирском. С октября национальный перевозчик Мьянмы будет выполнять рейсы дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

Особое внимание стороны уделили инвестиционному сотрудничеству, в частности развитию специальной экономической зоны (СЭЗ) "Давэй", которая обладает не только промышленным, но и значительным туристическим потенциалом.

Мьянма РФ Минэкономразвития ВЭФ
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