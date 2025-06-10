Принят закон об усилении контроля за передачей российских разработок за границу

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об усилении контроля за передачей результатов научной, научно-исследовательской деятельности и экспериментальных разработок, научно-технической продукции за пределы территории России.

Правительственный законопроект № 840720-8 меняет статьи 71 и 16 закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".

Минобрнауки наделяется полномочием по учету договоров о научной и научно-технической деятельности и экспериментальных разработках, заключенных научными организациями и образовательными организациями высшего образования при выполнении ими работ за счет привлекаемых средств бюджетов бюджетной системы России с иностранными научными и образовательными организациями или с научными и образовательными организациями, учредителем или участником которых является иностранный гражданин или иностранная организация в соответствии с законодательством, и не предусматривающих финансовые обязательства со стороны российских научных организаций и образовательных организаций высшего образования в отношении иностранных участников.

Минобрнауки будет вести учет таких договоров в Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения в порядке, устанавливаемом правительством.

Закон наделяет правительство правом определять порядок учета таких договоров. Кроме этого, кабинет министров наделяется полномочием по утверждению перечня направлений научной и научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, участие в которых иностранных граждан и иностранных организаций, а также российских организаций, участником (учредителем) которых является иностранный гражданин или иностранная организация, возможно только по согласованию с ФСБ.

Порядок такого согласования с ФСБ участия иностранных граждан по направлениям перечня предлагается установить актом правительства.

Предусмотренный законом механизм контроля со стороны ФСБ позволит усилить контроль за передачей результатов научной деятельности за пределы России, не нарушая свободу научного творчества и не создавая препятствия для занятия организациями научной деятельностью, отмечается в пояснительной записке.