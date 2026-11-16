Правительство РФ утвердило постановление о создании ТОР "Колыма"

Фото: Виктор Сатановский/РИА Новости

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) "Колыма" в Магаданской области, сообщает пресс-служба кабмина.

Решение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, направлено на повышение инвестиционной привлекательности региона и обеспечение его ускоренного социально-экономического развития. В границы ТОР войдут земельные участки Ольского, Северо-Эвенского и Ягоднинского муниципальных округов и города Магадана общей площадью около 159 тыс. га.

Потенциальные резиденты ТОР заявили о намерении реализовать инвестиционные проекты по созданию пяти предприятий по разведке и разработке месторождений медной руды, дата-центра мощностью 150 МВт (проект АФК "Система" - ИФ) для предоставления услуг по размещению и обслуживанию вычислительного оборудования клиентов и четырехзвездочного гостиничного комплекса на берегу бухты Нагаева в Магадане (проект ООО "Бухта Нагаева").

Общий объем инвестиций резидентов в реализацию этих проектов превысит 88 млрд рублей. Также будет создано более 2,2 тыс. рабочих мест.

В свою очередь пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ, курирует работу всех ТОР) сообщает, что Магаданская область до этого решения оставалась единственным регионом Дальнего Востока без ТОР. При этом в Магаданской области работает ОЭЗ.

"ТОР не заменит существующую особую экономическую зону, а будет работать на благо региона вместе с уже действующим режимом. При этом существование вместе ОЭЗ и ТОР не приведет к удвоению государственной поддержки. ОЭЗ с таможенными преференциями продолжит поддержку горнодобывающей промышленности, которая продолжает оставаться ведущей для области", - цитирует пресс-служба вице-премьера правительства - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Олега Кожемяко.

Ранее сообщалось, что законопроект о создании ТОР "Колыма" разработало Минвостокразвития РФ. Эта ТОР станет 17-й в Дальневосточном федеральном округе.

ТОР – часть территории субъекта РФ, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. Внутри ТОР действуют налоговые льготы и административные преференции для ее резидентов.