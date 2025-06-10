Главы МИД России и Белоруссии обсудили в Москве Союзное государство

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков провели переговоры в Москве, в ходе которых обсудили развитие Союзного государства, а также вопросы международной и региональной повестки, в том числе украинский кризис, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Обсужден широкий круг актуальных вопросов российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделено задачам дипломатического сопровождения интеграционного строительства Союзного государства. С совпадающих или весьма близких позиций были рассмотрены актуальные сюжеты международной и региональной повестки дня, включая урегулирование украинского кризиса", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров Лаврова и Рыженкова, размещенном на сайте министерства.

Как пояснили на Смоленской площади, "стороны обменялись мнениями о дальнейшем взаимодействии по формированию Большого Евразийского партнерства и новой архитектуры евразийской безопасности".

Главы МИД подписали совместное обращение к министрам иностранных дел государств Евразии по вопросу подготовки "Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке".

"Министры подробно рассмотрели вопросы дальнейшей интеграции в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС, а также взаимодействия в ООН и ОБСЕ", - сообщили в МИД.

Рыженков находится с официальным визитом в Москве 9-10 июня. Переговоры глав МИД "прошли в традиционно доверительной и подлинно товарищеской атмосфере", отметили на Смоленской площади.