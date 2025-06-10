ФАС пока не получала ходатайство ритейлера "Лента" о покупке гипермаркетов "Магнит"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба пока не получала ходатайство о сделке по покупке ритейлером "Лента" гипермаркетов сети "Магнит", сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.

"Пока нет", - ответил он на соответствующий вопрос.

О том, что "Лента" рассматривает возможность приобретения гипермаркетов "Магнит" на прошлой неделе сообщил "Коммерсантъ". Ритейлеры не комментировали эту информацию.

По данным источников издания, "Магнит" рассматривает возможность избавиться в целом от всех крупноформатных объектов, включая гипермаркеты и супермаркеты, и сосредоточиться на развитии малоформатных концепций. Ранее компания заявляла о планах увеличивать число магазинов "у дома" и ультрамалых магазинов "Заряд от Магнита" (до 100 кв. м каждый).

Покупка этих гипермаркетов - возможность расширить свое присутствие в разных регионах без вложения на открытие объектов с нуля, сказал один из собеседников газеты.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов. На 31 марта 2025 года под ее управлением находятся 263 гипермаркета, 319 супермаркетов, 3 106 магазинов "у дома" и 1 720 дрогери-магазинов в более чем 650 населённых пунктах России.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На 31 декабря 2022 года его основным акционером являлась Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%. Более актуальную информацию о структуре акционеров компания не раскрывала.