Wildberries сделал доступной продажу страховых услуг для всех пользователей маркетплейса

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Wildberries сделал продажу цифровых страховых продуктов доступной для всех пользователей-физлиц своей платформы, говорится в пресс-релизе объединенной компании Wildberries и Russ - РВБ.

Действие страхового продукта распространяется на товары, купленные на маркетплейсе; движимое имущество в доме в случае его утраты или повреждения из-за пожара, затопления, стихийного бедствия или кражи; здоровье покупателя и его близких на случай длительного больничного (более 21 дня) или госпитализации более чем на 14 дней в результате несчастного случая. Страховой продукт разработан командой направления "Финтех" с партнером - страховой компанией ООО "Дефанс Страхование".

Страховой полис можно оформить полностью онлайн: его стоимость составляет 100 рублей, а срок действия - месяц. Страховое возмещение по каждому полису составляет до 20 тысяч рублей. В случае приобретения нескольких полисов, выплаты по ним будут суммироваться.

Оформленный полис будет доступен в личном профиле на Wildberries в разделе "Страховки". В случае наступления страхового случая и одобрения заявки на выплату она переводится на счет, указанный покупателем.

Тестирование продаж страхового продукта на Wildberries продолжалось с октября 2024 года.