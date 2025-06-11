Минпромторг предложил при поставках в ритейл фиксировать вилку цен на овощи борщевого набора

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил стабилизировать цены на овощи борщевого набора за счет заключения долгосрочных контрактов между поставщиками и торговыми сетями с фиксацией минимальной и максимальной цены, сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в интервью "Российской газете".

"Мы разработали предложения о переходе на долгосрочные контракты между поставщиками и сетями с фиксированной вилкой цены на овощи борщевого набора с дальнейшим возможным распространением на иные категории товаров", - сказал он, добавив, что "вопрос требует обсуждения".

Он отметил, что "устанавливать одну единую цену на весь год невозможно".

"Но вот если прописать ценовую вилку, обозначив минимальную и максимальную отпускную цену товара, в которую производитель обязан будет "вписываться" в течение года под гарантированный объем поставки, - это будет интересно как поставщику, так и торговле. Торговля будет обеспечена товаром в нужном объеме и за ту стоимость, которая позволит поддерживать стабильные конечные цены для потребителя. В свою очередь производителю важно понимать, что он на год обеспечен заказом, и у него всегда заберут тот объем, который он произведет", - считает Чекушов.

Минимальные отпускные цены, по словам чиновника, должны обеспечивать производителю "нормальную рентабельность в любом регионе, где создается или выращивается этот товар".

По мнению Минпромторга, механизм "позволит исключить существенные ценовые колебания и уход производителей в минус".

Чекушов при этом подчеркнул, что в настоящее время Минпромторг не видит предпосылок для введения регулирования цен на отдельные товары.

Как сообщал Росстат на прошлой неделе, в сегменте плодоовощной продукции свекла по росту цен с начала года была на первом месте с удорожанием в 1,63 раза. За нею следовал картофель - рост цен почти в 1,6 раза. Цены на капусту выросли на 49,8%, морковь - на 44,3%, лук - на 38,5%.