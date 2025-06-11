Поиск

Минпромторг предложил при поставках в ритейл фиксировать вилку цен на овощи борщевого набора

Минпромторг предложил при поставках в ритейл фиксировать вилку цен на овощи борщевого набора
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил стабилизировать цены на овощи борщевого набора за счет заключения долгосрочных контрактов между поставщиками и торговыми сетями с фиксацией минимальной и максимальной цены, сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в интервью "Российской газете".

"Мы разработали предложения о переходе на долгосрочные контракты между поставщиками и сетями с фиксированной вилкой цены на овощи борщевого набора с дальнейшим возможным распространением на иные категории товаров", - сказал он, добавив, что "вопрос требует обсуждения".

Он отметил, что "устанавливать одну единую цену на весь год невозможно".

"Но вот если прописать ценовую вилку, обозначив минимальную и максимальную отпускную цену товара, в которую производитель обязан будет "вписываться" в течение года под гарантированный объем поставки, - это будет интересно как поставщику, так и торговле. Торговля будет обеспечена товаром в нужном объеме и за ту стоимость, которая позволит поддерживать стабильные конечные цены для потребителя. В свою очередь производителю важно понимать, что он на год обеспечен заказом, и у него всегда заберут тот объем, который он произведет", - считает Чекушов.

Минимальные отпускные цены, по словам чиновника, должны обеспечивать производителю "нормальную рентабельность в любом регионе, где создается или выращивается этот товар".

По мнению Минпромторга, механизм "позволит исключить существенные ценовые колебания и уход производителей в минус".

Чекушов при этом подчеркнул, что в настоящее время Минпромторг не видит предпосылок для введения регулирования цен на отдельные товары.

Как сообщал Росстат на прошлой неделе, в сегменте плодоовощной продукции свекла по росту цен с начала года была на первом месте с удорожанием в 1,63 раза. За нею следовал картофель - рост цен почти в 1,6 раза. Цены на капусту выросли на 49,8%, морковь - на 44,3%, лук - на 38,5%.

Минпромторг РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мединский заявил, что Россия нацелена на мир на Украине

Рябков заявил, что атаки ВСУ на аэродромы не нанесли ощутимого ущерба ядерному потенциалу РФ

Ростовская область ввела режим ЧС в 10 районах из-за засухи

Ростовская область ввела режим ЧС в 10 районах из-за засухи

Wildberries запустил страхование купленных товаров от повреждения или кражи

Исполняющим обязанности мэра Красноярска назначен первый заместитель главы города Шувалов

Что произошло за день: вторник, 10 июня

Путин на Совбезе поручил держать на контроле всю работу по защите традиционных ценностей

Путин на Совбезе поручил держать на контроле всю работу по защите традиционных ценностей

Вице-губернатор Владимирской области арестован по обвинению в получении взятки

В России для сбора плодов и ягод в 2025 году нужно 50 тысяч человек

В России для сбора плодов и ягод в 2025 году нужно 50 тысяч человек

Минпросвещения на форуме в Казани представит новую систему оценки качества образования

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6532 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });