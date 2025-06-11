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Комитет Госдумы поддержал отмену запрета в ГК на создание компаний-"матрешек"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправку к Гражданскому кодексу, которая позволяет одному хозяйственному обществу быть единственным участником или акционером другого общества, даже если оба состоят из одного лица.

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Эту поправку депутат Сергей Гаврилов внес ко второму чтению законопроекта, регулирующего открытие банковского счета для несовершеннолетних.

Поправка в ст. 66. ГК (Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах) устраняет действующий запрет на владение одиночной компанией другой одиночной компанией, если иное не предусмотрено законодательством. Таким образом, допускается создание так называемых компаний-"матрешек". "Хозяйственное общество может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено настоящим кодексом или другим законом", - говорится в поправке.

Также внесена поправка в ст. 98 ГК (Создание акционерного общества). "Акционерное общество может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законом", - следует из поп‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌равки.

4 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект № 797057-8, также направленный на отмену запрета на создание "матрешек". Он вносит изменения в профильные законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью", и допускает аналогичную структуру владения - при условии, что функции единоличного исполнительного органа (например, генерального директора) в материнской и дочерней компаниях будут выполняться разными лицами.

Законодательная инициатива обсуждалась более четырех лет. Еще весной 2020 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) публично высказывался о необходимости отменить для компаний с единственным участником запрет иметь в качестве материнской организации также "компанию одного лица". Тогда в РСПП отмечали, что запрет легко обходится: в число участников или акционеров одной из компаний включается дополнительное подконтрольное лицо, которое, как правило, владеет не более 1% в капитале. Но это приводит к усложнению механизма управления, так как в одной из двух компаний в качестве высшего органа управления придется сформировать общее собрание.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 17 июня.

РСПП Госдума Сергей Гаврилов
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