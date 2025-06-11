Комитет Госдумы поддержал отмену запрета в ГК на создание компаний-"матрешек"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправку к Гражданскому кодексу, которая позволяет одному хозяйственному обществу быть единственным участником или акционером другого общества, даже если оба состоят из одного лица.

Эту поправку депутат Сергей Гаврилов внес ко второму чтению законопроекта, регулирующего открытие банковского счета для несовершеннолетних.

Поправка в ст. 66. ГК (Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах) устраняет действующий запрет на владение одиночной компанией другой одиночной компанией, если иное не предусмотрено законодательством. Таким образом, допускается создание так называемых компаний-"матрешек". "Хозяйственное общество может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено настоящим кодексом или другим законом", - говорится в поправке.

Также внесена поправка в ст. 98 ГК (Создание акционерного общества). "Акционерное общество может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законом", - следует из поп‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌равки.

4 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект № 797057-8, также направленный на отмену запрета на создание "матрешек". Он вносит изменения в профильные законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью", и допускает аналогичную структуру владения - при условии, что функции единоличного исполнительного органа (например, генерального директора) в материнской и дочерней компаниях будут выполняться разными лицами.

Законодательная инициатива обсуждалась более четырех лет. Еще весной 2020 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) публично высказывался о необходимости отменить для компаний с единственным участником запрет иметь в качестве материнской организации также "компанию одного лица". Тогда в РСПП отмечали, что запрет легко обходится: в число участников или акционеров одной из компаний включается дополнительное подконтрольное лицо, которое, как правило, владеет не более 1% в капитале. Но это приводит к усложнению механизма управления, так как в одной из двух компаний в качестве высшего органа управления придется сформировать общее собрание.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 17 июня.