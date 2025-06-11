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Законопроект о праве ФНС оценивать финансовую устойчивость компаний прошел I чтение

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет ФНС полномочием проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности компаний, иных сведений о ней и по итогам формировать выписки с результатами, в которых будет вывод о соответствии критериям налоговиков.

Правительство внесло законопроект № 909036-8 в парламент в начале мая.

В закон "О налоговых органах" вводится статья, наделяющая ФНС правом анализа (оценки) сведений о деятельности юридических лиц, а также иных данных, имеющихся в распоряжении налогового органа. Результаты такой оценки будут предоставляться в виде выписки по запросу самого юридического лица или третьих лиц.

Под анализом понимается исследование для подтверждения соответствия показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговых деклараций (расчетов) и иных сведений о юридическом лице критериям, содержащимся в составе методик ФНС.

Если компания не согласна с результатами анализа, она вправе направить заявление о корректировке. В таком случае ФНС проводит корректировку или отказывает с обоснованием причин такого отказа в течение пяти рабочих дней.

До направления выписки третьим лицам она предоставляется самой компании. Третьи лица смогут получить информацию не ранее чем по истечении десяти рабочих дней после предоставления выписки юрлицу либо через пять рабочих дней, если корректировка не запрошена.

Методики анализа, порядок запросов и ф‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌орматы выписок будут утверждаться самой ФНС.

В пояснительной записке отмечается, что с марта 2023 года механизм тестируется в рамках "Сервиса оценки юридических лиц". Этот сервис обеспечивает автоматизированный анализ финансово-хозяйственного состояния юридического лица и иной информации, характеризующей его деятельность, и получение выписки с результатами проведенной оценки. Он позволяет проверять соответствие данных бухгалтерской и налоговой отчетности критериям, установленным методиками анализа. Выписки с результатами используются компаниями для проверки контрагентов и в закупках.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законопроект, указав, что он поможет компаниям лучше оценивать собственное состояние и риски при взаимодействии с партнерами. При этом депутаты указали на необходимость проработать возможность оценки ИП, конкретизировать понятие "иные сведения о юридическом лице, имеющиеся у налогового органа", используемые для проведения анализа, установить срок предоставления выписки третьим лицам.

Комитет обращал внимание, что несмотря на отсутствие дополнительных расходов в финансово-экономическом обосновании, расширение полномочий ФНС и развитие механизма анализа могут повлечь за собой дополнительные затраты, финансируемые за счёт средств федерального бюджета, выделяемых налоговой службе.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

ФНС Правительство Госдума
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