Дума дала ФНС полномочия анализировать финансовую устойчивость компаний

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который наделяет Федеральную налоговую службу полномочием проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности как компаний, так и индивидуальных предпринимателей (ИП) и по итогам формировать выписки с результатами, в которых будет вывод о соответствии критериям налоговиков.

Законопроект № 909036-8 в начале мая в палату внесло правительство.

Он вводит в закон о налоговых органах статью, которая наделяет ФНС правом анализа (оценки) сведений о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя. Результаты такой оценки будут предоставляться в виде выписки по запросу самого юридического лица или третьих лиц.

Под анализом понимается исследование для подтверждения соответствия показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговых деклараций (расчетов) и иных сведений о юридическом лице критериям, содержащимся в составе методик ФНС.

Если компания не согласна с результатами анализа, она вправе направить заявление о корректировке. В таком случае ФНС проводит корректировку или отказывает с обоснованием причин такого отказа в течение пяти рабочих дней.

До направления выписки третьим лицам она предоставляется самой компании. Третьи лица смогут получить информацию не ранее чем по истечении десяти рабочих дней после предоставления выписки юрлицу либо через пять рабочих дней, если корректировка не запрошена.

Методики анализа, порядок запросов и форматы выписок будут утверждаться самой ФНС.

В пояснительной записке отмечается, что с марта 2023 года механизм тестируется в рамках "Сервиса оценки юридических лиц". Этот сервис обеспечивает автоматизированный анализ финансово-хозяйственного состояния юридического лица и иной информации, характеризующей его деятельность, и получение выписки с результатами проведенной оценки. Он позволяет проверять соответствие данных бухгалтерской и налоговой отчетности критериям, установленным методиками анализа. Выписки с результатами используются компаниями для проверки контрагентов и в закупках.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законопроект, указав, что он поможет компаниям лучше оценивать собственное состояние и риски при взаимодействии с партнерами.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.