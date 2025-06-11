Журналист Александр Плющев объявлен в розыск в РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - МВД РФ объявило в розыск журналиста и блогера Александра Плющева (признан в России иноагентом).

Согласно появившейся карточке в базе розыска, Плющев, 1972 г.р., разыскивается по статье УК РФ без уточнения причин.

Минюст включил Плющева в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. По данным министерства, журналист занимался политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины и Германии.

Ранее в среду также стало известно об объявлении в розыск Галины Тимченко (включена в реестр иноагентов в РФ) - издателя проекта Meduza (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией).