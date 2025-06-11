Путин заявил о необходимости особого внимания к ядерной триаде РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Особое внимание в новой государственной программе вооружений нужно уделить ядерной триаде, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Безусловно, особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остаётся гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений (ГПВ).

Он отметил, что сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. "Это хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав мира", - подчеркнул глава государства.

Президент поставил задачу сформировать новую долгосрочную программу развития всего комплекса вооружений.

"Сегодня же наша задача - сформировать новую, долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе, прежде всего, конечно, перспективных", - заявил Путин.

По его словам, при этом необходимо максимально использовать опыт военной операции на Украине, различных региональных конфликтов и, конечно, "важно учесть глобальные тенденции развития военных технологий, тем более что число стран, которые активно работают в этом направлении, растёт".

По его словам, срок очередной госпрограммы вооружений - 2027-2036 годы.

"На это время она будет основным ориентиром развития систем вооружений для всей военной организации страны, то есть для наших вооруженных сил, других войск и воинских подразделений, в специальных службах и ведомствах, важнейшим инструментом формирования их нового качеств‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌а в уже четвёртом десятилетии XXI века", - сказал Путин.

Он напомнил, что в апреле текущего года прошло обсуждение вопроса о том, как нарастить объемы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач специальной военной операции.

"Намеченные тогда меры реализуются, однако эти меры носят, по сути, оперативный характер и выполняются в кратчайшие сроки, что называются, здесь и сейчас в режиме реального времени, исходя из текущих нужд", - сказал Путин.

Перспективные системы вооружения должны получить Сухопутные войска, заявил президент.

"Доминирующей силой при ведении современных военных действий любого масштаба и интенсивности остаются сухопутные войска. И важно - в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом", - сказал президент.

В рамках новой государственной программы вооружений должны быть комплексно проработаны вопросы развития авиации и авиационных средств поражения , заявил Путин.

"По опыту специальной военной операции значительный вклад в уничтожение объектов противника вносит авиация Воздушно-космических сил. Поэтому в формируемой госпрограмме надо предусмотреть комплекс системных и последовательных мер по созданию, закупке для нужд Вооруженных сил России, модернизации и ремонту авиатехники и авиационных средств поражения",- сказал президент на совещании по вопросам ГПВ.