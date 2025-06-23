Ядерную триаду РФ усилят в этом году комплексы "Ярс" и ракетоносцы Ту-160-М

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Комплексы "Ярс" и ракетоносцы Ту-160-М пополнят в этом году стратегические ядерные силы страны, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник.

"Как и прежде, одно из приоритетных направлений - это техническая модернизация армии и флота, прежде всего, в рамках новой масштабной и долгосрочной государственной программы вооружений. Особое внимание здесь уделим нашей ядерной триаде", - сказал Путин на встрече с лучшими выпускниками военных вузов.

Он отметил: "Так в Ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплексы "Ярс", а авиационную составляющую стратегических ядерных сил уже в текущем году пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-160-М".

"Кроме того, разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", который очень себя хорошо зарекомендовал в боевых условиях", - добавил президент РФ.

В состав Военно-морского флота, отметил Путин, войдут новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения последнего поколения.

"Будем и дальше последовательно повышать авторитет и социальный статус офицерского корпуса", - сказал Путин.