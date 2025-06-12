Российские военные сбили за сутки 260 дронов ВСУ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что за сутки российскими военными сбиты 260 украинских беспилотников, из них 62 - вне зоны спецоперации.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 260 беспилотных л‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​етательных аппаратов самолетного типа, в том числе 62 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, российская армия нанесла удары по складам боеприпасов ВСУ, местам производства и хранения беспилотников и морских дронов, подразделениям ВСУ в 152 районах.