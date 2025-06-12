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РФ планирует развивать сотрудничество в атомной сфере с Мали и Буркина-Фасо

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о подписании соглашения правительства РФ с правительствами Мали и Буркина-Фасо о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Соответствующие документы опубликованы в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Госкорпорации "Росатом" поручено совместно с МИД РФ провести переговоры с Мали и Буркина-Фасо и по достижении договоренности подписать от имени российского правительства указанные соглашения, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Согласно документам, Россия намерена сотрудничать с Мали и Буркина-Фасо по следующим направлениям: "содействие в создании и совершенствовании инфраструктуры атомной энергетики, включая систему государственного регулирования безопасности в соответствии с международными рекомендациями; проектирование и сооружение энергетических и исследовательских ядерн‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ых реакторов и ускорителей элементарных частиц, а также водоопреснительных установок".

Помимо этого, в качестве направлений для сотрудничества, в частности, указаны: предоставление услуг ядерного топливного цикла для атомных электростанций и исследовательских ядерных реакторов; обращение с радиоактивными отходами; обеспечение ядерной и радиационной безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации и другое.

В соответствии с соглашениями сотрудничество осуществляется следующим образом: формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований; обмен экспертами; организация семинаров и симпозиумов; содействие в обучении и подготовке научного и технического персонала; обмен научно-технической информацией; поставка оборудования, материалов и компонентов.

Согласно документам, сотрудничество может также осуществляться в других формах, которые согласовываются сторонами в письменной форме по дипломатическим каналам.

Правительство РФ Михаил Мишустин Мали Буркина-Фасо Росатом
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