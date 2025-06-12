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Путин заявил, что почти половина уничтоженной техники ВСУ нейтрализована дронами

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - На счету российских операторов дронов почти половина уничтоженной и поврежденной техники и объектов ВСУ, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов. Они способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника. Так, сейчас именно на счету наших‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ операторов дронов значительная часть (до 50%) уничтоженной и повреждённой техники и объектов противника", - сказал Путин в четверг на совещании по вопросам государственной программы вооружений.

"Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет", - сообщил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин
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