Возгорание произошло в штольне шахты по добыче золота в Хабаровском крае,

Москва. 13 июня. INTERF Возгорание произошло в штольне шахты по добыче золота в Хабаровском крае, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в пятницу.

"В Николаевском районе в поселке Многовершинный на предприятии по добыче природных ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ресурсов произошло задымление в штольне. Все 22 человека вышли самостоятельно. Информации о пострадавших нет. Возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания участвовали 14 горноспасателей, задействовав три единицы техники.