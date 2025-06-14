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Автобус с вахтовиками опрокинулся в Хабаровском крае

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Шесть человек госпитализированы после опрокидывания автобуса в Нанайском районе Хабаровского края, сообщила региональная Госавтоинспекция.

"В субботу в районе 139 км федеральной автодороги А-376 Хабаровск - Лидога-Ванино водитель автобуса YUTONG не справился с управлением", - говорится в сообщении.

Автобус съехал с дороги и опрокинулся. В результате шесть пассажиров доставлены в медучреждение Хабаровска с жалобами на ушибы. После осмо‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌тра медики госпитализировали одну пострадавшую 1976 года рождения.

Автобус перевозил вахтовых рабочих из поселка Бриакан в Хабаровск.

По данным прокуратуры Хабаровского края, в момент аварии в салоне находились 13 работников строительной компании. Надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства при организации пассажирских перевозок. В ходе проверки будет дана оценка, в том числе соблюдению режима труда и отдыха водителя, проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров.

Хабаровский край вахтовики автобус авария
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