У православных начался Петров пост

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В этот понедельник, 16 июня, у православных верующих наступает Петров пост, который в этом году продлится чуть менее месяца.

Петров (Апостольский) пост начинается через неделю после Троицы, когда православные вспоминают, как на апостолов сошел Святой Дух, после чего они отправились проповедовать учение Христа по миру. Закончится пост накануне праздника апостолов Петр‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​а и Павла, отмечаемого 12 июля.

Наступивший пост не отличается особой строгостью: всем, кто его соблюдает, разрешено есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы, которые остаются постными на протяжении всего года.

Во время поста принято чаще ходить в храм, присутствовать на литургии. В течение этого времени Церковь призывает всех православных людей исповедаться и причаститься.