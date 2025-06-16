Минобороны РФ заявило об ударах по предприятию ВПК Украины и учебному центру ВСУ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям ПВО противника, сообщает министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение предп‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​риятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям противовоздушной обороны", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в понедельник.

Также поражены цеха сборки, хранения и пункты управления ударными беспилотными летательными аппаратами, склады боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств, места временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах, говорится в сводке.

Российские военные в течение суток сбили 104 украинских беспилотника самолетного типа и шесть управляемых авиационных бомб JDAM, заявили в Минобороны РФ.