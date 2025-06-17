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Число субъектов РФ в "красной зоне" мониторинга ЦБ по ОСАГО снизилось с пяти до трех

Число субъектов РФ в "красной зоне" мониторинга ЦБ по ОСАГО снизилось с пяти до трех
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Банк России по состоянию на 1 апреля 2025 года за скользящий год отнес к "красной" (высокорисковой) зоне три субъекта РФ - на два меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщает регулятор в очередном "Мониторинге региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО", опубликованном во вторник.

Так, по итогам анализа интенсивности недобросовестных действий в ОСАГО по состоянию на 1 апреля 2025 года в "красной" зоне остались два субъекта Северо-Кавказского федерального округа - республики Ингушетия и Дагестан, - а также один субъект из Сибирского федерального округа - Новосибирская область.

Из "красной" зоны в более спокойную с точки зрения интенсивности рисков "желтую" зону за период перешли Карачаево-Черкесская и Чеченская республики (в II квартале 2024 года и в I квартале 2025 года соответственно).

На 1 апреля этого года за скользящий год "суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к "красной" зоне, составила всего 2,9% российского рынка ОСАГО, приводит данные ЦБ. При этом на страховые выплаты в указанных субъектах РФ пришлось 5,7% от общего объема выплат по стране". "Такой дисбаланс может свидетельствовать о наличии и реализации высоких рисков противоправной активности и недобросовестных действий в этом сегменте страхового рынка на упомянутых территориях", - обращает внимание регулятор.

Вблизи опасной "красной" зоны, согласно мониторингу, расположились по итогам анализируемого периода Челябинская, Ульяновская и Липецкая области, Хабаровский и Приморский края, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, республики Татарстан и Северная Осетия - Алания.

В то же время из "желтой" зоны в благополучную "зеленую" переместились республики Хакасия, Адыгея и Саха (Якутия), Москва и Московская область, Забайкальский край и Чукотский автономный округ, сообщает ЦБ.

Анализируя отдельные показатели в ОСАГО в разрезе регионов, Центробанк отмечает, что средняя выплата по ОСАГО за рассматриваемый период выросла на 15,6%, до 100,6 тыс. рублей. При этом ее значение превышало 125 тыс. рублей в 11 субъектах РФ: республиках Ингушетия, Северная Осетия - Алания, Дагестан, Чеченской, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, Новосибирской и Амурской областях, а также в Хабаровском, Камчатском и Приморском краях.

В четырех субъектах РФ - Республике Ингушетия, Камчатском крае, Липецкой и Брянской областях - отмечен высокий рост этого показателя - на 25% и более.

При этом в 34 субъектах РФ прирост средней выплаты в процентах был выше, чем в среднем по стране. За скользящий год тот же показатель снизился в Республике Марий Эл, Алтайском крае и Ненецком автономном округе.

Низкие значения средней выплаты (85% и менее от среднероссийского показателя) зафиксированы в 14 субъектах РФ: республиках Карелия, Марий Эл и Коми, Курской, Костромской, Орловской, Рязанской, Вологодской, Новгородской, Самарской и Архангельской областях, Чувашской и Удмуртской республиках, а также в Ненецком автономном округе. Большинство этих субъектов РФ (кроме Республики Марий Эл и Костромской области) находятся, по результатам мониторинга, в "зеленой" зоне, сообщает ЦБ.

Как позитивный тренд отмечается некоторое "снижение напряженности" в Республике Дагестан. Снижение частоты страховых случаев по ОСАГО наблюдалось в 75 субъектах РФ, следует из мониторинга ЦБ.

Банк России в 2024-2025 годах "активно участвовал в организации и проведении в ряде субъектов РФ 6 межведомственных совещаний и учебных мероприятий по теме осуществления работы по противодействию мошеннической деятельности в ОСАГО". "На встречах с представителями правоохранительных, контролирующих и судебных органов и страховых организаций сформированы конкретные рекомендации по налаживанию необходимого взаимодействия", - говорится в опубликованном мониторинге.

Как сообщалось ранее, Банк России заявил о готовности усиливать давление на регионы, в которых неэффективно организована работа по противодействию недобросовестным практикам в ОСАГО, где стабильно, экономически необоснованно сохраняются высокие уровни убыточности в этом виде страхования.

ЦБ обсуждает подходы для решений, которые обеспечат введение повышающих коэффициентов к тарифам ОСАГО для тех регионов РФ, которые демонстрируют аномально высокие уровни убыточности по сравнению со средним уровнем убыточности по стране, сообщил журналистам зампред ЦБ Филипп Габуния.

"Мы думаем имплементировать в действующее указание ЦБ о тарификации в ОСАГО норму с тем, чтобы этот фактор учитывался", - сказал он.

По его мнению, для реализации подобного решения не потребуется внесение изменений в закон об ОСАГО. Зампред ЦБ также уточнил, что все предложения Банка России после завершения обсуждений будут представлены для публичного обсуждения, в том числе они пройдут с привлечением представителей регионов РФ.

Комментируя упомянутую инициативу "Интерфаксу", президент Российского союза страховщиков (РСА) Евгений Уфимцев определил - как возможный вариант решения вопроса о справедливых региональных подходах в тарификации ОСАГО - введение коэффициента "бонус-малус" (КБМ, коэффициент безаварийной езды) не только для индивидуальных автовладельцев, но и для субъектов РФ.

ЦБ РФ ОСАГО
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