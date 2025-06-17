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FESCO открыла летнюю навигацию 2025 г. на Чукотку по программе северного завоза

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) открыла летнюю навигацию 2025 года на Чукотку по программе северного завоза, сообщила группа в пресс-релизе.

В первый рейс в рамках морской каботажной линии FESCO Anadyr Direct Line (FADL) судно-контейнеровоз группы отправилось 12 июня из Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в FESCO). Судно доставит в порты Чукотки 58 тонн генеральных грузов и 235 TEU грузов в контейнерах. Расчетная дата прибытия в Эгвекинот - 22 июня, в Анадырь - 25 июня.

Большую часть грузов составляют продукты питания, а также стройматериалы, медикаменты, автомобили и спецтехника.

Летняя навигация в регионе продлится до начала ноября 2025 года. Планируется, что в течение этого времени суда FESCO осуществят пять рейсов в порты Чукотки.

Северный завоз - комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению территорий, относящихся к районам Крайнего Север‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​а, а также приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".

FESCO
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