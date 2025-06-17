РФ и КНДР высоко оценивают взаимодействие при освобождении Курской области

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия и КНДР высоко оценивают взаимодействие вооруженных сил в ходе операции по освобождению Курской области от вооруженных сил Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во вторник.

"В очередной раз была дана высокая оценка взаимодействию по линии вооруженных‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ сил наших стран, в первую очередь, в ходе совместных действий по освобождению Курской области", - сообщил Шойгу, чьи слова приведены в сообщении аппарата Совбеза РФ.

Также он заявил, что в ходе текущей поездки основной акцент был сделан на обсуждении вопросов безопасности.