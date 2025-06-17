РФ и КНДР высоко оценивают взаимодействие при освобождении Курской области
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия и КНДР высоко оценивают взаимодействие вооруженных сил в ходе операции по освобождению Курской области от вооруженных сил Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во вторник.
"В очередной раз была дана высокая оценка взаимодействию по линии вооруженных сил наших стран, в первую очередь, в ходе совместных действий по освобождению Курской области", - сообщил Шойгу, чьи слова приведены в сообщении аппарата Совбеза РФ.
Также он заявил, что в ходе текущей поездки основной акцент был сделан на обсуждении вопросов безопасности.