Лавров заявил о готовности РФ развивать сотрудничество с Индонезией в различных областях

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия готова нарастить поставки своей продукции в Индонезию, заинтересована в реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе в сфере ТЭК, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подчеркнули готовность расширять поставки российской продукции на индонезийский рынок, включая энергоресурсы, продукцию сельского хозяйства, удобрения, другие товары", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Индонезии Сугионо.

Лавров добавил, что у Москвы и Джакарты "есть обоюдный настрой на осуществление совместных инвестиционных проектов, прежде всего в топливно-энергетической сфере и в других областях, включая сферу высоких технологий".

"В Индонезии планируют развив‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ать национальную атомную энергетику, и госкорпорация "Росатом" готова подключиться к строительству атомной электростанции. Считаем также перспективным направлением неэнергетическое применение ядерных технологий, здесь у "Росатома" накоплены очень серьезные компетенции", - отметил российский министр.

Глава МИД РФ также сообщил, что на переговорах стороны "констатировали совпадение или близость позиций по большинству актуальных международных проблем, включая наиболее актуальные на данном этапе - ситуацию на Ближнем Востоке, на палестинских территориях".

"И, конечно же, нападение Израиля на Исламскую республику Иран и необходимость для мирового сообщества предпринять все усилия для успокоения ситуации, для деэсклалации и для перехода к решению любых вопросов, которые возникают, за переговорным столом", - заявил Лавров.