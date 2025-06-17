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Шойгу отметил возможность скорого возобновления авиасообщения с КНДР

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Торгово-экономические связи между КНДР и РФ развиваются, Россия надеется на скорое возобновление авиасообщения между двумя странами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Решаются вопросы наших экономических и торговых связей, они развиваются", - сказал Шойгу журналистам во вторник.

"Надеюсь, что в ближайшее время пойдет первый самолет, которые не ходили больше 30 лет", - отметил секретарь СБ РФ.

По данным российского посольства в Пхеньяне, 13 июня посол России В КНДР Александр Мацегора вместе с заместителем директора Первого департамента Европы МИД КНДР О Чхоль Чжином, генеральным представителем ОАО "РЖД" в КНДР Михаилом Тюрниковым и сотрудниками министерства железных дорог КНДР на перроне Пхеньянского вокзала проводил первых пассажиров международного беспересадочного вагона, следующего из Пхеньяна в Москву и обратно.

Сообщается также, что вскоре будет осуществляться беспересадочное сообщение с Хабаровском.

Ранее во вторник Шойгу прибыл по поручению президента РФ Владимира Путина в КНДР, где провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

Прошлый визит Шойгу в КНДР состоялся 4 июня. На встрече секретарь Совбеза РФ и лидер КНДР обсудили развитие двусторонних отношений, ситуацию вокруг Украины, а также отдельные пункты Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Между РФ и КНДР действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Россия и КНДР ратифицировали его в ноябре.

Сергей Шойгу КНДР
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