Водитель грузовика в Херсонской области погиб в результате атаки дрона

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Водитель грузовика погиб в селе Коробки Херсонской области после атаки двух украинских БПЛА, сообщил во вторник глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

"Два сброса с дрона по гражданскому автомобилю. Село Коробки. После перв‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ого - машина загорелась, водитель выжил. Он пытался потушить полыхающую фуру, но был убит второй бомбой, сброшенной с дрона", - написал Филипчук в своем телеграм-канале.

Глава округа уточнил, что удар был нанесен с правого берега Днепра, подконтрольного Украине.