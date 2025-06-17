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Путин в ближайшие дни обсудит ситуацию на Ближнем Востоке с Си Цзиньпином

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на текущей неделе обсудит по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"В ближайшие дни, на этой неделе состоится телефонный разговор нашего президента с председателем Си Цзиньпином, в ходе которого, естественно, помимо двусторонки будут обсуждаться вопросы текущей ситуации на Ближнем Востоке", - сказал он журналистам.

Владимир Путин Си Цзиньпин КНР РФ Ближний Восток
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