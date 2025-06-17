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В I чтении принят проект об упрощении резидентам САР доступа к налоговым льготам

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий резидентам специальных административных районов (САР) доступ к пониженным налоговым ставкам: при учете доли их расходов в России не будут учитываться операции с ценными бумагами.

Проект поправок (№888946-8) был внесен в парламент в апреле группой сенаторов.

Сейчас резиденты САР со статусом международной холдинговой компании (МХК) вправе рассчитывать на налоговые преференции (пониженные ставки по налогу на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным). Однако доступ к ним возможен при соблюдении ряда условий, среди которых - не менее 70% своих расходов МХК должна нести на территории России. Исключение предусмотрено только для расходов в рамках проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых и иных работ, если они осуществляются по различным соглашениям с иностранными государствами: о разделе продукции, концессионным, лицензионным и т.д.

Законопроект позволяет не учитывать при определении доли расходов МХК в России еще и расходы по операциям с ценными бумагами. По мнению его разработчиков, это позволит предотвратить ситуацию с искусственным увеличением доли зарубежных расходов в случае продажи ценных бумаг, которыми МХК владела до перерегистрации в САР.

Кроме того, принятый в первом чтении законопроект, уточняет нормы НК РФ, которые позволяют уменьшать размер налогооблагаемого дохода в случае первой продажи акций и долей ЭЗО. Действующие правила предусматривают использование для этих целей доли балансовой стоимости акций ЭЗО в балансовой стоимости активов иностранной холдинговой компании (ИХК). При этом базой для расчета должна стать отчетность ИХК на 31 декабря 2021 года. Законопроект разрешает использовать для расчета стоимости акций ЭЗО, принадлежавших ИХК, оценку их рыночной стоимости, предоставленную независимым оценщиком. Оценка должна производиться на дату через 150 дней после вынесения судом решения о приостановке корпоративных прав ИХК в отношении этой ЭЗО.

Принятие этой инициативы позволит инвесторам в более крупном размере, чем предусмотрено сейчас, учитывать расходы на приобретение ценных бумаг, тем самым уменьшая размер налогооблагаемого дохода при первой продаже акций и долей ЭЗО.

Кроме того, документ предлагает предоставить физлицам-инвесторам льготу на долгосрочное владение - более трех лет - ценными бумагами компании в случае ее трансформации в ЭЗО, оптимизируя налог при продаже ценных бумаг. Законопроект позволяет инвесторам добавлять к сроку владения акциями и долями ЭЗО время владения ценными бумагами иностранной холдинговой компании, которой ранее принадлежала российская структура.

Поправки ко второму чтению законопроекта принимаются до 23 июня.

Госдума САР
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