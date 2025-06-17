Думский комитет предложил расширить применение НДД на Дальнем Востоке и в Арктике

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики предложил Минэнерго совместно с Минфином расширить применение налога на добавленный доход (НДД) при разработке трудноизвлекаемых, обводненных и истощенных запасов нефти и газа, а также ввести налоговые вычеты для стимулирования геологоразведки.

Предложения комитета отражены в проекте постановления Госдумы, подготовленном по итогам парламентских слушаний о развитии Арктической зоны и опубликованы на сайте парламента.

"Минэнерго, совместно с министерством финансов проработать меры государственной поддержки разработки трудноизвлекаемых, обводненных и истощенных запасов нефти и газа, включая "донастройку" действующего налогового режима, в том числе расширение применения налога на добавленный доход от добычи углеводородов", - говорится в документе.

Сейчас НДД уже применяется на части месторождений на Дальнем Востоке и в Арктике, в том числе на Сахалине и в Красноярском крае.

Кроме того, комитет предложил Минэнерго РФ разработать нормативную базу, регулирующую правовой статус и особенности эксплуатации морских нефтегазовых объектов.

Отдельный блок рекомендаций адресован Минфину и Минприроды: ведомствам предложено обеспечить стимулирование геологоразведочных работ за счет предоставления налоговых вычетов и иных мер господдержки тем организациям, которые осуществляют разведку новых запасов.

Правительству РФ рекомендовано в осеннюю сессию 2025 года представить в Госдуму доклад о результатах реализации этих предложений.

Постановление планируется рассмотреть на пленарном заседании парламента 24 июня.