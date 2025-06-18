Жара сохранится на юге Сибири

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Жаркая погода сохранится в регионах юга Сибири до конца недели, вместе с жарой в ряде регионов прогнозируются сильные осадки, гроза и усиление ветра, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Жаркая погода сохраняется только на юге Сибирского федерального округа. Там действительно длительный период жаркой погоды, он был и на прошлой неделе, и сейчас сохраняется в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. На юге Красноярского края жаркая погода до конца недели, температура плюс 28 - плюс 35 градусов", - сказал Вильфанд.

Жаркая погода приведет к тому, что в этих регионах будет пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности. Также пятый класс пожарной опасности сохранится в Забайкальском крае.

При этом, несмотря на жару, в этих регионах, прогнозируются опасные явления, связанные "не с фронтальными разделами, а с внутримассовым характером". "То есть прогреются воздушные массы, произойдет быстрый подъем вверх, затем облакообразование, и это приведет к сильным осадкам и усилению ветра", - уточнил Вильфанд.

Так, в Алтайском крае прогнозируется аномально жаркая погода одновременно с дождем с грозой и ветром до 22 метров в секунду. В Хакасии прогнозируется сильная жара, температура поднимется до плюс 32 - плюс 37 градусов, одновременно прогнозируются дождь, гроза, усиление ветра до 21-23 м/с.

Сильная жара также прогнозируется в Тыве, где температура будет подниматься до плюс 32 - плюс 37 градусов.