Поиск

Жара сохранится на юге Сибири

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Жаркая погода сохранится в регионах юга Сибири до конца недели, вместе с жарой в ряде регионов прогнозируются сильные осадки, гроза и усиление ветра, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Жаркая погода сохраняется только на юге Сибирского федерального округа. Там действительно длительный период жаркой погоды, он был и на прошлой неделе, и сейчас сохраняется в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. На юге Красноярского края жаркая погода до конца недели, температура плюс 28 - плюс 35 градусов", - сказал Вильфанд.

Жаркая погода приведет к тому, что в этих регионах будет пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности. Также пятый класс пожарной опасности сохранится в Забайкальском крае.

При этом, несмотря на жару, в этих регионах, прогнозируются опасные явления, связанные "не с фронтальными разделами, а с внутримассовым характером". "То есть прогреются воздушные массы, произойдет быстрый подъем вверх, затем облакообразование, и это приведет к сильным осадкам и усилению ветра", - уточнил Вильфанд.

Так, в Алтайском крае прогнозируется аномально жаркая погода одновременно с дождем с грозой и ветром до 22 метров в секунду. В Хакасии прогнозируется сильная жара, температура поднимется до плюс 32 - плюс 37 градусов, одновременно прогнозируются дождь, гроза, усиление ветра до 21-23 м/с.

Сильная жара также прогнозируется в Тыве, где температура будет подниматься до плюс 32 - плюс 37 градусов.

Роман Вильфанд Красноярск Новосибирск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Осенняя погода будет в Москве на этой неделе

Осенняя погода будет в Москве на этой неделе
ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум начинает свою работу

Что произошло за день: вторник, 17 июня

ПМЭФ-2025

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта "Домодедово" государству

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта "Домодедово" государству

РФ в 2024 году направила на поддержку автопрома более 350 млрд руб.

РФ в 2024 году направила на поддержку автопрома более 350 млрд руб.

Суд отклонил апелляции на решение о взыскании 19,7 млрд руб. с экс-владельцев "Макфы"

Суд отклонил апелляции на решение о взыскании 19,7 млрд руб. с экс-владельцев "Макфы"

Дума приняла закон об изменении сроков выставления платежных документов за ЖКУ

Дума приняла закон об изменении сроков выставления платежных документов за ЖКУ
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана204 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6574 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });