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Температура воды в Крыму понизилась до 15 градусов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU -Температура воды в районе Алушты и Евпатории понизилась до 14-15 градусов, что связано с явлением "апвеллинг", когда северный ветер сгоняет теплую поверхностную воду в акваторию, а на ее место со дна поднимаются холодные воды, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Невысокая температура в Евпатории - 14 градусов, в Алуште - 15 градусов. Там наблюдается северный ветер, который является термином "сгонный ветер". Он сгоняет теплую поверхностную воду в акваторию, и на место этих теплых водных масс снизу со дна поднимаются холодные, придонные водные массы. Это характерно именно для Крыма, на Черноморском побережье этого явления нет", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такое явления называется "апвеллинг". Обычно оно длится примерно три дня при жаркой погоде. Однако, поскольку сейчас в Крыму невысокие температуры, вода остается холодной.

"Температура воды на Черноморском побережье вполне комфортная. В Геленджике 22 градуса, в Туапсе 21 градус", - добавил Вильфанд.

В Сочи температура воды составляет 18 градусов, что связано с сильными осадками, которые были в районе Большого Сочи и Сириуса. Они обусловили приток холодной воды из горных рек.

В Азовском море в районе Ейска температура воды составляет 24 градуса.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Крым
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