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Досрочно прекращены полномочия сенатора от Коми Шумиловой, которая вышла из ЕР

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду досрочно прекратил полномочия сенатора от республики Коми Елены Шумиловой.

Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, такое решение принято на основании заявления самой Шумиловой.

В соцсетях регионального отделения партии "Единая Россия" в Коми на днях сообщалось, что Шумилова ранее подала заявление о добровольном выходе из членов партии, после чего приняла решение досрочно сложить полномочия сенатора.

"Коми региональное отделение партии "Единая Россия" заявляет, что выход из партии после получения места в Совете Федерации от законодательного органа республики рассматривается как нарушение. Когда политик получает мандат как представитель определенной партии, он берет на себя обязательства не только перед избирателями, но и перед политической силой, которая его поддержала", - говорилось в сообщении регионального отделения.

"Политическая дисциплина - это не формальность, а основа эффективной работы всей региональной команды. Если сенатор больше не разделяет ценности партии, которая продвигала ее кандидатуру, то ей не по пути с командой", - отметили в региональном отделении.

Совет Федерации Вячеслав Тимченко Единая Россия Елена Шумилова
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