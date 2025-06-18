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Пострадавших при обвале в шахте "Русала" горняков подняли на поверхность

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Двое горняков, которые пострадали при обвале на шахте "Черемуховская Глубокая" (АО "Североуральский бокситовый рудник", входит в ОК "Русал") возле города Североуральск Свердловской области, подняты на поверхность и отправлены в больницу, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Североуральска.

"Они на КТ (компьютерная томография - ИФ) в больнице. Находятся в приемном покое. Все живы, сами вышли", - уточнили в ЕДДС.

Прокуратура организовала проверку соблюдения безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда в связи с горным ударом на шахте "Черемуховская Глубокая", сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, в среду около 11 утра местного времени (09:00 по Москве) на горизонте 1172 м на шахте произошел горный удар.

"Двое проходчиков горных капитальных работ, 1974 г.р. и 1975 г.р., получили травмы, подняты на поверхность, госпитализированы в учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку, будет дана оценка соблюдения требований техники безопасности при ведении горных работ, а также требований охраны труда.

В свою очередь в пресс-службе "Русала" заявили "Интерфаксу", что сотрудники компании обследует место горного удара на шахте "Черемуховская глубокая".

"Мы не говорим про шахтеров под завалами, мы говорим, что с этого горизонта люди подняты, там идет обследование, остальные горизонты работают", - отметил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что работа шахты не была приостановлена.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что на шахте "Черемуховская Глубокая" произошел горный удар, за ним обрушение. Под завалами оказались двое рабочих.

Русал Свердловская область Североуральск
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