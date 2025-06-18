Поиск

Минобороны РФ заявило о поражении 13 украинских дронов над российскими регионами

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что днем в среду нейтрализовали 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны.

Как сообщили в Минобороны РФ, семь беспилотников были поражены над территорией Курской области, четыре - над территорией Орловской области и по одному над территориями Белгородской области и Республики Крым.

По данным ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены с 11:05 до 14:20.

Минобороны РФ Орловская область Курская область Белгородская область Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мантуров заявил, что проект выпуска электрокара e-Neva поставлен на паузу

Мантуров заявил, что проект выпуска электрокара e-Neva поставлен на паузу

Рябков сообщил о контактах РФ с США по конфликту на Ближнем Востоке

В "Ташире" заверили, что ситуация вокруг главы компании не несет рисков для бизнеса в РФ

ПМЭФ-2025

Глава "Роскосмоса" допустил появление в РФ частного инвестора в сфере ракетостроения

ПМЭФ-2025

Российская мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов

Российская мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов
ПМЭФ-2025

РФПИ стал партнером компаний из Вьетнама и РФ, поставляющих фармпродукцию и медоборудование

Совфед одобрил штрафы до 50 тыс. руб. за неправильную маркировку материалов иноагентов

Два горняка оказались под завалами после обрушения на шахте на Урале

Закон о создании национального мессенджера одобрен российскими сенаторами

Минцифры советует чиновникам использовать для работы национальный мессенджер Max

Минцифры советует чиновникам использовать для работы национальный мессенджер Max
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана220 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России81 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6575 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });