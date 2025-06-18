Минобороны РФ заявило о поражении 13 украинских дронов над российскими регионами

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что днем в среду нейтрализовали 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны.

Как сообщили в Минобороны РФ, семь беспилотников были поражены над территорией Курской области, четыре - над территорией Орловской области и по одному над территориями Белгородской области и Республики Крым.

По данным ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены с 11:05 до 14:20.