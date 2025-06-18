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Главы МИД РФ и Омана обсудили совместные усилия по урегулированию ирано-израильского конфликта

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел РФ и Омана Сергей Лавров и Бадр Бен Хамад обсудили по телефону ирано-израильский конфликт и продолжение совместных усилий по деэскалации ситуации, сообщает МИД РФ.

"В ходе беседы была обсуждена беспрецедентная эскалация напряженности на Ближнем Востоке, ставшая результатом масштабной силовой операции Израиля против Ирана в нарушение Устава ООН и норм международного права", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств акцентировали важность скорейшего прекращения боевых действий и недопущения дальнейшего географического расширения зоны конфликта, чреватого трагическими последствиями для всего региона", - сообщили на Смоленской площади.

Отмечается, что Лавров "выразил признательность за посреднические действия Омана, направленные на поиск взаимоприемлемых развязок спорных вопросов, в том числе связанных с ядерной программой Ирана".

"Министры подчеркнули важность продолжения совместных усилий по переводу конфронтации в политико-дипломатическое русло и скорейшему созданию благоприятных условий для налаживания устойчивого переговорного процесса", - резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как пояснили в МИД, разговор прошел по инициативе оманской стороны.

МИД Оман Сергей Лавров
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