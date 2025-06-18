Серийный убийца из Москвы приговорен ко второму пожизненному сроку

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Приговоренный к пожизненному заключению серийный убийца Владимир Миргород получил повторный пожизненный срок за убийство 16 человек, сообщила в среду столичная прокуратура.

"Суд назначил Владимиру Миргороду окончательное наказание по совокупности приговоров в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - сказали в надзорном ведомстве.

Там напомнили, что в 2012 году Миргород уже был приговорен Московским городским судом к пожизненному лишению свободы за убийство 16 человек

Он признан виновным в убийстве 15 женщин и одного мужчины (п. "а, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в покушении на убийство женщины, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

По данным Генпрокуратуры, в период с 2000-2004 гг. на территории Москвы и Московской области Миргород совершил убийства 15 женщин и подростка, сопряженные с насильственными действиями сексуального характера.

"Преступления длительное время оставались нераскрытыми, поскольку подсудимый отбывал наказание с января 2005 по июль 2010 года на основании приговора Преображенского районного суда г. Москвы по п. "б" ч. 2 ст. 131 и п. "а" ч. 2 ст. 161 (грабеж) УК РФ", - сказали тогда в ведомстве.

В августе 2024 года столичный СК сообщал, что Миргород признал вину в совершении еще пяти убийств.

По уголовному делу были проведены молекулярно-генетические экспертизы в условиях современных технологий, по результатам которых установлена причастность Миргорода к совершению преступлений. С ним были проведены следственные действия, в ходе допроса он признал вину.