Осужденный пожизненно серийный убийца из Москвы признался еще в пяти эпизодах

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Приговоренный к пожизненному заключению серийный убийца Владимир Миргород признал вину в совершении еще пяти убийств, сообщает в пятницу главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

"Следователями столичного СК расследуется уголовное дело в отношении Владимира Миргорода. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а,к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, сопряженное с изнасилованием), - пять эпизодов",- сообщили в ведомстве.

Там добавили, что по уголовному делу проведены молекулярно-генетические экспертизы в условиях современных технологий, по результатам которых установлена причастность Миргорода к совершению преступлений. "Проведены следственные действия, в ходе допроса он признал вину", - отмечают в СК.

Там добавили, что следователи совместно с органами МВД продолжают работу по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности Миргорода.

В 2012 году Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению жителя столицы Миргорода, который обвинялся в убийстве 15 женщин и подростка, а также в серии насильственных действий сексуального характера.

По данным Генпрокуратуры, в период 2002-2004 годов Миргород в Москве и Подмосковье совершил убийства 15 женщин и подростка, сопряженные с насильственными действиями сексуального характера. В надзорном ведомстве тогда отметили, что преступления долго оставались нераскрытыми, поскольку Миргород с января 2005 по июль 2010 года отбывал наказание за грабеж.