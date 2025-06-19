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Путин заявил о стратегическом преимуществе ВС РФ на Украине

По его словам, потери ВСУ превышают уровень мобилизации

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях спецоперации на Украине, наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российские вооруженные силы имеют стратегическое преимущество на всех направлениях. Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Российский президент добавил, что "дальнейшее движение вперед, даже если будут применяться Taurus, неизбежно".

По словам Путина, "украинские вооруженные силы укомплектованы в основных звеньях на 47%, а штурмовые подразделения и того меньше".

"Дело даже не в том, поставляют западные страны оружие или нет. Это важно, конечно. Но если комплектование меньше 50%, значит, соответствующие подразделения считаются недееспособными, небоеспособными", - заявил президент РФ.

По его данным, потери ВСУ "превышают уровень мобилизации".

ВС РФ Украина спецоперация преимущество
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